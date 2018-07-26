ملابسات الاعتداء على رجل الأمن المطعون ببيشة

أبها(صدى):

على خلفية تعرض رجل أمن للطعن أثناء عمله بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، الثلاثاء الماضي، كشف المجني عليه،رشيد سعود الشهراني، ملابسات الاعتداء الذي تعرض له من 3 شبان.

وأوضح الشهراني أنه كان يؤدي عمله المعتاد يوميا ، متواجدًا في البهو الرئيسي للمستشفى ، مشيرًا إلى أنه هبط من غرف التنويم رجل طاعن بالسن برفقته أحد أبنائه وذهبا معا إلى خارج المستشفى بقصد المغادرة للمنزل.

وقال : ” بعد وقت قصير عاد الشاب برفقة والده راغبا في إعادته لغرف التنويم بعدما ساءت حالته الصحية وفتحت لهما المصعد فصعدا، كان ذلك في الساعة الواحدة ظهرا ، وبعد أن اطمأن الابن على والده هبط إلى البهو ثم خرج وعاد برفقة اثنين من أقاربه يريدون الصعود إلى غرفة والده، فأبلغتهم بأن هذا غير مسموح ” .

وأضاف : ” رفضوا الانصياع للتعليمات، وتوجهوا إلى المصعد وحاولوا فتح بابه فلحقت بهم وأمسكت بباب المصعد وحاولت إقناعهم أن تصرفهم خاطئ ومخالف للأنظمة، فأصروا على موقفهم وحينها أخرجت جهاز هاتفي لإبلاغ الشرطة فانهالوا عليّ باللكمات والضرب، وفوجئت بأحدهم يسدد لي طعنات سريعة من سلاح أبيض ” .

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