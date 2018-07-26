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” التعليم ” تطالب جميع إداراتها برفع المستحقات السابقة لموظفيها

” التعليم ” تطالب جميع إداراتها برفع المستحقات السابقة لموظفيها
علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا ، وجهت فيه جميع إداراتها في المناطق والمحافظات برفع المستحقات السابقة الخاصة بمنسوبيهم.

وجاء في نص التعميم : ” نأمل التكرم بتعبئة المستحقات السابقة الخاصة بالعاملين لديكم وإعادته إلينا عبر البريد الإلكتروني وذلك قبل نهاية عمل يوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٩، حيث سيتم رفع البيان إجماليا بداية يوم الاربعاء ١٩/١١/1439 لوزارة المالية لحجز المبلغ ،ولن يتم ذلك استلام أي بيانات إضافية بعد هذا التاريخ حسب توجيه وزارةالمالية ” .


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