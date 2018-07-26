توقعات بهطول أمطار وعاصفة ترابية على ٣ مناطق الأيام القادمة

الرياض(صدى):

نصح الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، من لديه مناسبة في مكان مكشوف بأن يحتاط لذلك خلال الأيام القادمة، خاصة يوم الجمعة، متوقعًا أن تشكل سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة ثم المدينة، وقد تستمر أيامًا عدة مع فرصة حدوث سيول عليها.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار شرق وغرب المرتفعات، بما فيها مكة والمدينة، نتيجة لفوارق الضغط الجوي بين شمال الجزيرة العربية وجنوبها.

كما توقع حدوث نشاط للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة خلال فترة نشاط الحالة الممطرة إلا أن يصرفها الله.

وأشار إلى إمكانية حدوث نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، مع فرصة تشكُّل عاصفة ترابية على الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى يوم الجمعة الذي يوافق خسوف القمر؛ وهو ما قد يحجب ظاهرة الخسوف عليها.