مواطنة تناشد المسؤولين لإنقاذ أبنائها من طليقها

عادل الحربي(صدى):

ناشدت مواطنة بالرياض المسؤولين لإنقاذ ابنائها من طليقها وإهماله، وحرمانهم من التعليم آملة في تفاعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل بسرعة البت في قضيتها .

وقالت: ” ‏‫أنا مواطنة سعودية حرمت من رؤية ابنتي وولدي منذ ٨ سنوات بقوة من طليقي وشقيقه وضعف مني ، ولم أشاهدهما منذ ٨ سنوات ولا أدري بأي ذنب ولماذا كل هذه القسوة والانسلاخ من الإنسانية وزيادة على ذلك حرم أبنائي من الدراسة ” .

وأضافت: ” تفاجأت أن ابني الذي يبلغ من العمر حالياً ١٣ سنة صدر عنه بلاغ فقدان في عام ١٤٣٦ ،ولا أعلم هل عاد أم لا، وابنتي حالياً عمرها ١٥ سنة وتسكن في منزل شقيق والدها ” .

وأكدت أنها لا تريد سوى التحقق من سلامة أبنائها، عن طريق فرق الحماية بالكشف على البنت والتأكد من الابن هل لازال مفقوداً وهل هو على قيد الحياة أم لا.