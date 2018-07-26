كفاءة: الإطار المناسب يوفر المزيد من الطاقة

حمود العنزي(صدى):

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” على أهمية اختيار الإطارات المناسبة للمركبات، مشددًا على أهمية مراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار، وعدم تعرضه للانفجار، خاصة في فصل الصيف.

وأوضح البرنامج أم من هذه العوامل السرعة والحِمْل ودرجة الحرارة وظروف الاستخدام وحالة الطريق.

وأوضح أن اختيار الإطار المناسب للمركبة، والاعتناء بسلامته، ومراعاة الإرشادات الخاصة به، توفر الكثير من الطاقة.. والعكس صحيح.

وقال: ” للمحافظة على الإطار بحالة جيدة يجب تجنب زيادة الحِمل على الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، واتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقًا للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة، وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة ” .