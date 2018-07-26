مقتل 23 شخص بإنهيار في أحد مناجم ميانمار

نايبيداو(صدى):

أكدت وسائل إعلام في ميانمار، اليوم الأربعاء، مقتل 23 شخصًا في انهيار أرضي بمنجم للجاد ” أحد الأحجار الكريمة ” في ولاية كاشين بشمال ميانمار.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن إحدى منظمات المجتمع المدني، أن الإنهيار الأرضي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء في قرية هبا بين في بلدة هباكانت.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن 23 شخصًا فقدوا في الإنهيار، وعلى الرغم من مطالبة الزعيمة الفعلية لميانمار ” أون سان سو تشي ” بوقف أعمال التنقيب عندما تولت منصبها عام 2016، إلا أنه أكثر من مئة شخص لقوا حتفهم في انهيارات أرضية بمناجم غير مرخصة للتنقيب عن الجاد في كاشين.