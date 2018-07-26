بالصور.. ” النقل ” تشارك في رفع أضرار الأمطار بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قامت وزارة النقل بالباحة برفع الانهيارات الصخرية، وإزاحة تجمعات المياه في شوارع منطقة الباحة بمختلف محافظاتها نتيجة الأمطار.

وقالت الوزارة إنها تلقت عددًا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد الخاص بالوزارة؛ وذلك من جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم.

وأضافت الوزارة أن جميع الطرق مفتوحة عدا عقبة ذي منعا؛ فهي مغلقة احترازيًّا من قِبل الدفاع المدني والمرور.