ورقة تسببت في إنفصال عروس عن عريسها بليلة الزفاف

لندن(صدى):

أقدمت عروس بريطانية، على ترك عريسها في ليلة زفافهما بعدما اكتشفت أنه أخفى عنها أنه مطلق.

قالت وسائل إعلام إنجليزية، إنه قبل أن تتوجه العروس إلى حفل الزفاف عادت لمنزلها لتجد ورقة دسها مجهول تحت باب منزلها ينصحها بتفحص حساب عريسها المرتقب كريس على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وبالفعل بحثت العروس عن اسم ” كريس ” لتكتشف أنه كان متزوجًا من أخرى ولديه ثلاثة أطفال منها لكنه لم يخبرها بذلك، وهو ما دفعها للانفصال عنه وإلغاء الزفاف، وواجهته بتلك الحقيقة وقامت بتغيير أقفال منزلها ومنعته من الاتصال بها مجددًا.

وأضافت ” وسائل الإعلام “، أن كريس كان ينتظر الوقت المناسب كي يخبرها بوضعه العائلي المعقد، وكان يخشى أن يفقدها وهذا ما حدث بالفعل، مضيفة أنه بعد انفصالهما تعرف على فتاة جديدة ونشر صورهما على موقع الصور” إنستغرام “.