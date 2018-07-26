مارادونا قدم خاتم الخطوبة لصديقته العشرينية

ماجد محمد(صدى):

قدم الأسطورة الأرجنتينية والعالمية ” دييغو مارادونا ” ، اليوم الأربعاء، خاتم للزواج من ” روسيو أوليفا ” صديقته، في عيد مولدها الثامن والعشرين.

قالت وسائل إعلام إنجليزية، إن ” مارادونا ” البالغ من العمر 57 عامًا، فاجأ صديقته وأهداها خاتمًا في عيد مولدها الثامن والعشرين، واتفقا على الزواج بعد 4 سنوات.

وأضافت ” أوليفا ” في تصريحات لها: ” أنا سعيدة لأن هذا هو عيد ميلادي الأخير كامرأة وحيدة، ويمكنني مشاركته معكم جميعًا، أتمنى وإلى الأبد أن أكون سعيدة مع دييغو “.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن ” أوليفا ” لاعبة كرة قدم أرجنتينية، حيث لعبت في العديد من الأندية المحلية، وأن مارادونا قدم خاتمًا من الماس لها وطلب منها الزواج منه أمام 45 نزيلا في الفندق.

وتابعت وسائل الإعلام، أن مونيكا والدة أوليفيا ومونيه ابنة مارادونا انفجرتا بدموع الفرح بعد تقديم الحلقة، وإلتقى مارادونا بأوليفا في عام 2012 بعد الطلاق من زوجته كلوديا فيلافان، في عام 2003 بعد زواج دام 17 عامًا.

الجدير بالذكر أن ” مارادونا ” قد وقع عقدا لرئاسة نادي ” دينامو بريست ” لكرة القدم في جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) لمدة ثلاث سنوات، وقال إنه يأمل أن يصبح رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو مشجعا للفريق.