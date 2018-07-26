ضبط رجل ذبح حماته بسبب قرض بنكي

القاهرة(صدى):

ضبطت الشرطة المصرية، رجل أقبل على ذبح حماته؛ لسرقة مشغولاتها الذهبية.

وفي التفاصيل، ورد إلى الشرطة بلاغًا يفيد بالعثور على سيدة تدعى آمال جمال مذبوحة داخل شقتها بمنطقة التدريب المهني بالأعصر في دمياط.

وبالتحقيق وصلت الشرطة إلى الجاني بعد ساعات من تلقيها البلاغ؛ حيث كشفت التحريات أن زوج ابنة الضحية، أقدم على قتلها بسبب تورطه في قرض بنكي وتعثره في السداد، ليقرر ذبحها لسرقة مشغولاتها الذهبية.