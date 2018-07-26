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  3. بالفيديو.. أبناء الشرقية ينجحون في صناعة روبوتات اصطناعية تحاكي سلوك الإنسان

بالفيديو.. أبناء الشرقية ينجحون في صناعة روبوتات اصطناعية تحاكي سلوك الإنسان

بالفيديو.. أبناء الشرقية ينجحون في صناعة روبوتات اصطناعية تحاكي سلوك الإنسان
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، نجاح أبناء الشرقية في صناعة روبوتات اصطناعية تحاكي سلوك الإنسان.

وقال أحد المدربين في الذكاء الاصطناعي خلال مشاركته في تقرير تلفزيوني نشرته قناة السعودية، إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مهام كثيرة وساعات طويلة حتى يتمكن المتدرب من تنفيذها.

 

 


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