بالفيديو.. أبناء الشرقية ينجحون في صناعة روبوتات اصطناعية تحاكي سلوك الإنسان
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، نجاح أبناء الشرقية في صناعة روبوتات اصطناعية تحاكي سلوك الإنسان.
وقال أحد المدربين في الذكاء الاصطناعي خلال مشاركته في تقرير تلفزيوني نشرته قناة السعودية، إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مهام كثيرة وساعات طويلة حتى يتمكن المتدرب من تنفيذها.
#فيديو| أبناء الشرقية ينجحون في صناعة روبوتات اصطناعية تحاكي سلوك الإنسان.#قناة_السعودية pic.twitter.com/K5YwbKogSu
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٥ يوليو ٢٠١٨
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