” أرامكو ” تصدر بيانا توضيحيا حول الهجوم على ناقلتي نفط بالبحر الأحمر

علي القحطاني(صدى):

أوضحت شركة أرامكو السعودية، أن ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وتحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح هذا اليوم.

وأضافت في بيان لها، أن إحدى الناقلتين أصيبت أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع أي إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام.

وأكدت أنها قررت تعليق إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك من أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام.