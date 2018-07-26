بالفيديو.. الجوازات توجه رسالة هامة للحجاج.. وتحذر المخالفين

عادل الحربي (صدى):

دعت المديرية العامة للجوازات بضرورة التقيد بتعليمات الحج وتحذر من نقل الحجاج غير النظاميين.

وطالب المقدم بدر بن أحمد القريني المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للجوازات بضرورة التزام حجاج الداخل بالحصول علي تصاريح الحج ، محذرا الأشخاص من الوقوع في مخالفة النقل او الإيواء او تشغيل المخالفين ومن يخالف التعليمات ستطبق بحقه العقوبات بكل حزم .

وكان اللواء نياف بن سلطان الرويس، مساعد قائد قوات الجوازات بالحج للشؤون الإدارية، قد كشف اليوم عن عقوبة من يقوم ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح بالحج، مؤكدًا أن سيعاقب الشخص بالسجن لمدة 6 أشهر، والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال عن كل حاج ينقل.

وفي حالة أن المضبوط “وافدًا ” أن عقوبته ستشمل الإبعاد من المملكة والمنع من دخولها المدة المقررة نظامًا في حال كان المضبوط وافدًا، بجانب مصادرة المركبة المستخدمة في النقل.