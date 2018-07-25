بالفيديو..واعظ يزعم أن جني أجهش بالبكاء بسبب قوة إيمانه

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لبرنامج على قناة المجد الفضائية، واعظ مصري يقول أن جني أجهش بالبكاء لأنه لا يستطيع أن يتلبسه بسبب قوة إيمانه.

وقال خلال الفيديو أنه كان يقرأ على امرأة برفقة زوجها وتحدث الجني قائلا ” أنه لن يخرج” ورديت عليه قائلا : سأقرأ عليك القرآن حتى تحترق.

وتابع: بعد أن بدأت في قراءة القرآن تحدث الجني مرة أخرى وطلب أن أتوقف عن القراءة واشترط لكي يخرج من جسد السيدة أن يتلبس جسدي ووافقت على الفور.

وأكد أن زوج السيدة رفض معللا بأنه إذا تلبسه وأغمى عليه لن يستطيع أحد علاجه ولكنه لم يهتم بكلام الزوج ووافق على أن يتلبسه الجني.

وأضاف : وأنتظرت الجني ووجدته يبكي فسألته ما الذي يبكيك فقال : لا أحد يستطيع أن يتلبسك اليوم لأنك قولت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد صلاة الفجر 100 مرة .