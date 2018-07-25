بالصور.. السماح لمريض بالقطيف الخروج من المستشفى لحضور حفل زفافه والعودة باكرًا

عبد العزيز القثامي(صدى):

تعرض أحد المواطنين بمحافظة القطيف، إلى نوبة فقر الدم المنجلي استدعت نقله إلى المستشفى، وذلك في اليوم الذي حدد له كموعد لزواجه.

ومن جانبه سمح الفريق الطبي المعالج للمريض المتواجد بمستشفى القطيف المركزي بالخروج ليلة الزواج فقط، على أن يعود للمستشفى في الصباح الباكر بعد انتهاء الحفل، ومن المفترض أن يبقى المريض تحت رعاية الفريق الطبي نظرًا لحالته الصحية.

وتقديرًا من قبل إدارة المستشفى لظروفه، سمحت له بحضور حفل الزفاف وشاركته بإقامة حفل مصغّر في غرفته بالمستشفى، أهديت له فيه الورود وقُدمت الحلوى.