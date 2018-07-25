بالفيديو.. متخصص يحذر من التباهي بتصوير بطاقة صعود الطائرة ويكشف خطورة الأمر

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور ياسر زمل الحاصل على دكتوراه في الأنظمة، ومدرب معتمد من المعهد الدولي الكندي، عن خطورة تصوير بطاقة صعود الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو رميها أو تركها في الطائرة .

وأكد أن ترك بطاقة صعود الطائرة أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد توقعها في يد مجرم معلوماتي فيستخرج منه البيانات.

و قال الدكتور ياسر زمل في وقت سابق خلال تغريدة عبر تويتر : ” يتباهى الكثير في الإجازة الصيفية بتصوير طرفاً من بطاقة صعود الطائرة ونشرها في وسائل التواصل، ويكفي المجرم المعلوماتي الذي يمتاز بدهاء وذكاء اسم الشخص الأخير ووجهته التي سيستخرجها من خلال توديعه لأصحابه، وأخيراً رقم الرحلة الذي يظهر من طرف الصورة.. ليضرك فاحذر ” .