ضبط منحرف يغتصب الأبقار!

نيروبي(صدى):

دفع الخوف من الإصابة بمرض ” الإيدز ” ، رجلًا كينيًا إلى ممارسة الجنس مع الأبقار بدلًا من ممارسته مع النساء.

ووقع جون موارا وعمره 29 عامًا، في يد أهالي القرية التي يسكن فيها، بعدما ضبطوه أثناء اغتصابه لبقرته في الحظيرة، فقاموا بمطاردته حتى أمسكوا به.

وقال الرجل إنه يفضّل إقامة العلاقات الجنسية مع البقر على النساء، لأنه يخشى الإصابة بمرض ” الإيدز ” ، مشيرًا إلى أنه مارس الجنس من قبل مع 4 بقرات كلما شعر بالرغبة.

وترجى الرجل، أهل القرية، قائلًا : ” لا تقتلوني، دعوني أقدم أرضي كتعويض عن البقرة، فأنا أمارس الجنس مع البقر دائمًا، كلما شعرت بالرغبة، لأنني أخشى الإصابة بالإيدز ” .

وتم تسليم الرجل إلى مركز شرطة بهاتي، حيث وجَّهت إليه تهمة ممارسة فعل جنسي منحرف مع حيوان.