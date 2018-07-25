رجل يقتل مديره ويأكل لحمه لتأخره في صرف الراتب

جاكرتا(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في أندونيسيا القبض على مزارع ؛ على خلفية قيامه بقتل مديره؛ الذي تأخر في صرف رواتبهم.

وفي التفاصيل أقبل المزارع البالغ 54 عامًا على قطع جزء من لحم مديره الثري وطهيه، حتى لا تطارده روحه بحسب اعتقاده.

وقام العامل بقتل مديره؛ بعدما حجب رواتبهما على مدى 3 سنوات، وكان يدين لهما بنحو 1500 دولار.

وكان المزارع تسلل إلى منزل مديره خلال الليل، وقتله باستخدام منجل وهو نائم، قبل أن يستعين بابنه البالغ من العمر 16 عاماً، لنقل الجثة ودفنها بالقرب من النهر.

وبعد أن ألقت الشرطة القبض على المزارع، لم يبدي أي ندم على قتله للرجل، واعترف أنه خطط لقتل صاحب المزرعة على مدى أسبوع قبل تنفيذ الجريمة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية