سمو ولي العهد يعزي الرئيس اليوناني في ضحايا حريق الغابات المحيطة بأثينا

علي القحطاني (صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية إثر الحريق الذي اندلع في غابات المنطقة المحيطة بأثينا وما نتج عنه من ضحايا ومصابين.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ الحريق الذي اندلع في غابات المنطقة المحيطة بأثينا، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين ، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق عن بالغ التعازي ، لأرجو للمصابين الشفاء العاجل.