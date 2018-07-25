العصيمي: خطة القبول بالجامعات تستوعب 90% من طلاب الثانوية العامة

نايف السالم(صدى):

نشر المتحدث باسم وزارة التعليم ” مبارك بن محمد العصيمي ” ، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، تضمنت تصريح حول خطة القبول بالجامعات موضحًا أنها تستوعب 90% من طلاب الثانوية العامة.

وأضاف ” العصيمي ” ، في البيان والذي جاء على إعتراضات الطلاب بأنه لا مشكلة فى توفر المقاعد الدراسية، لافتًا إلى وجود فرص بالجامعات الأهلية والكليات العسكرية وغيرها من المؤسسات التي تستوعب عدد من طلاب الثانوية العامة.

وأكمل ” العصيمي ” ، أنه ربما يحدث عدم توفر لبعض المقاعد في بعض التخصصات المرغوبة أو في جامعات معينة وفقًا لطاقاتها الاستيعابية وحدوث مثل ذلك لا يعني عدم توفر مقاعد للمتقدم.