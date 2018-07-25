مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توفر وحدات سكنية جاهزة للتسليم في حي الشروق

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ عن توفير وحدات سكنية جاهزة للتسليم في حي “الشروق” لمستفيدي برنامج “سكني”، كجزء من برامج وزارة الإسكان الرامية إلى توفير الحلول السكنية للمواطنين .

ونوه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فهد الرشيد، بالإقبال المتزايد على المنتج السكني عالي الجودة الذي توفره المدينة الاقتصادية الذي يعكس مدى ثقة المواطنين بهذا المنتج ويعد تتويجاً للتعاون المثمر والجهود المستمرة بين وزارة الإسكان والمدينة الاقتصادية للعمل جنباً إلى جنب، الذي يهدف إلى تقديم خدمات مميزة وتوفير أكبر عدد من المشاريع السكنية لرفع نسبة تملك المواطنين للوحدات والمنازل على مستوى المملكة.”

وأضاف أن المدينة الاقتصادية تحرص على تطوير منتجاتها السكنية المتنوعة التي تناسب فئات المجتمع كافة ومختلفي الدخل بجداول زمنية دقيقة، وتجهيزها بأعلى معايير الجودة والبناء.

يشار إلى أن معالي وزير الإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد سلم مؤخراً عدداً من مستفيدي برنامج ” سكني ” مفاتيح الوحدات السكنية ضمن مشروع الوزارة بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والبالغة 200 وحدة سكنية. كما شهد معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للإسكان والمدينة الاقتصادية لتوفير 8 آلاف وحدة سكنية إضافية في حي الشروق يتم تخصيصها على مراحل ضمن برنامج “سكني، إضافة إلى افتتاح المركز الاجتماعي في حي الواحة على هامش زيارته.

وحرصت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على دعـم جميع الأحياء الساحلية فيها بباقةٍ واسعةٍ من الخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية عالمية المعايير، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم، بالإضافة إلى المحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، والمساجد والحدائق، والمدارس والجامعات بمعايير عالمية. كذلك مجموعةٍ من أفخم المرافق الرياضية والاستجمام الحاصلة على جوائز عالمية مرموقة، تضم نادي الغولف العالمي “رويال غرينز”، ومجمع “إزمرلدا” الرياضي، وحديقة ومنتزه “جمان العائلي. والمسرح المفتوح.