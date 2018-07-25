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الدفاع المدني يحذر من الحرائق الناتجة عن الكهرباء بالمنازل.. ويوضح أسبابها!

الدفاع المدني يحذر من الحرائق الناتجة عن الكهرباء بالمنازل.. ويوضح أسبابها!
حمود العنزي(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من الحرائق ذات المنشأ الكهربائي داخل المنازل .

وأكد الدفاع المدني أن مسببات تلك الحرائق هي استخدام المنتجات والأجهزة الكهربائية رديئة الصنع وغير المطابقة للمواصفات ، وسوء التمديدات والتوصيلات الكهربائية العشوائية .

وأضافت المديرية أن السلوكيات الخاطئة والتهاون باشتراطات السلامة الكهربائية، وإهمال العمال والصيانة الدورية الوقائية، وعدم وجود قاطع أتوماتيكي للحماية الكهربائية وراء حدوث حرائق بالمنازل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها من الحرائق

[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير

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