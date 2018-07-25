الدفاع المدني يحذر من الحرائق الناتجة عن الكهرباء بالمنازل.. ويوضح أسبابها!

حمود العنزي(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من الحرائق ذات المنشأ الكهربائي داخل المنازل .

وأكد الدفاع المدني أن مسببات تلك الحرائق هي استخدام المنتجات والأجهزة الكهربائية رديئة الصنع وغير المطابقة للمواصفات ، وسوء التمديدات والتوصيلات الكهربائية العشوائية .

وأضافت المديرية أن السلوكيات الخاطئة والتهاون باشتراطات السلامة الكهربائية، وإهمال العمال والصيانة الدورية الوقائية، وعدم وجود قاطع أتوماتيكي للحماية الكهربائية وراء حدوث حرائق بالمنازل.