الدفاع المدني يحذر من الحرائق الناتجة عن الكهرباء بالمنازل.. ويوضح أسبابها!
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من الحرائق ذات المنشأ الكهربائي داخل المنازل .
وأكد الدفاع المدني أن مسببات تلك الحرائق هي استخدام المنتجات والأجهزة الكهربائية رديئة الصنع وغير المطابقة للمواصفات ، وسوء التمديدات والتوصيلات الكهربائية العشوائية .
وأضافت المديرية أن السلوكيات الخاطئة والتهاون باشتراطات السلامة الكهربائية، وإهمال العمال والصيانة الدورية الوقائية، وعدم وجود قاطع أتوماتيكي للحماية الكهربائية وراء حدوث حرائق بالمنازل.
فيصل[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها من الحرائق
نوير[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير