خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس اليوناني في ضحايا حريق غابات المنطقة المحيطة بأثينا

عادل الحربي (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية إثر الحريق الذي اندلع في غابات المنطقة المحيطة بأثينا وما نتج عنه من ضحايا ومصابين.

وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في غابات المنطقة المحيطة بأثينا ، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل .