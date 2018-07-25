صدارة: وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة بالجبيل
أكدت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الأربعاء، على توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأوضحت ” الشركة “، أن التقديم متاح وذلك بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” محلل مالي ثاني- إدارة القروض: درجة البكالوريوس في (المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة، أو الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية)، مشغل أول معدات: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.
ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي :https://career5.successfactors.eu/career
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