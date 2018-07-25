صدارة: وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الأربعاء، على توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت ” الشركة “، أن التقديم متاح وذلك بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” محلل مالي ثاني- إدارة القروض: درجة البكالوريوس في (المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة، أو الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مهندس أول صيانة: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية)، مشغل أول معدات: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي :https://career5.successfactors.eu/career