مدينة الملك فهد الطبية: وظائف صحية شاغرة للسيدات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف صحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأوضحت ” المدينة الطبية ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” معالج الجهاز التنفسي ثاني، معالج الجهاز التنفسي أول- الرعاية المنزلية.

ولفتت ” المدينة الطبية ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجي الدخول على الرابط الأتي :

https://careers.kfmc.med.sa/ar/job-search-results/