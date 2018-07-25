مدينة الملك فهد الطبية: وظائف صحية شاغرة للسيدات بالرياض
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف صحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.
وأوضحت ” المدينة الطبية ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” معالج الجهاز التنفسي ثاني، معالج الجهاز التنفسي أول- الرعاية المنزلية.
ولفتت ” المدينة الطبية ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجي الدخول على الرابط الأتي :
https://careers.kfmc.med.sa/ar/job-search-results/
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 2 ساعتين
هناك نقصاً كبيراً في نسبة التمريض في مجال القوى العاملة السعودية، حيث إن التمريض السعودي يمثل فقط (22 ٪) من العدد الكلي للعمالة التمريضية المتواجدة بالمملكة. وبالرغم من أن نسبة التمريض السعودي في وزارة الصحة هي (32٪) إلا أن نسبته لا تتجاوز (15٪) بالقطاعات الحكومية الأخرى ولا تتعدى (2 ٪) بالقطاع الخاص. وللأسف تأخرت تلك الجهود في بعض التخصصات المهمة والنادرة والتي أنفقت الدولة عليها البلايين في تكوينها ابتداء من الجامعات والكليات والتجهيزات الفنية والعلمية واستقطاب أفضل وأشهر الدكاترة لنقل علمهم وتجربتهم لتعليم أبنائنا أو ابتعاثهم خارج الوطن . وما أقصده اليوم هو التخصصات الطبية والتي أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تقريرها العام الماضي بأن هناك نقصا في الكوادر الصحية الوطنية حيث أظهرت الإحصاءات أن نسبة السعوديين العاملين في القطاعات الصحية المختلفة لايتجاوز 30.4 % من إجمالي الممارسين الصحيين. إذ بلغ عدد السعوديين الممارسين الصحيين من أطباء وصيادلة وممرضين وخدمات صحية مساندة حوالى (139) ألف ممارس ويقابلهم حوالى (317) ألف ممارس أجنبي وبلغت نسبة الأطباء السعوديين (20.1%) ، ووصل عدد الأطباء السعوديين (25.8) ألف طبيب وعدد الصيادلة (7000) بنسبة 18%، وهنا تظهر لنا قضية البطالة المتخصصة في أعلى وأهم تخصص وهو الطب. الاحصاءات لعدد الطلبة السعوديين بالكليات الطبية والصحية فالعدد الإجمالي لاحصاءات ذات السنة تصل إلى قرابة 61 ألف طالب وطالبة وهذه الأعداد تشمل الدارسين بكليات الطب والكليات الصحية بكل مراحلها ففي قرابة 23 جامعة حكومية يصل العدد إلى 16.9 ألف طالب وطالبة طب بشرى . المستشفيات العسكرية بالمملكة العربية السعودية مكشوفة المعلومات للأطباء الأجانب والممرضين والفنين من جميع الجنسيات منها ” الهندية والفلبينية والباكيستانية وغيرها ” , وأخطر هذة الأقسام الطبية النفسية والنساء وولادة والأطفال ” حيث تشمل على المعلومات الدقيقة للضباط والجنود وأسرهم .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 34 دقيقة
شكرا لخادم الحرمين الشريفين – الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى العهد صاحب السمو الملكى محمد بن سلمان على إهتمامهم بتخريج الأطباء السعوديين لتغطية سوق العمل .
وعدم الشكر لوزارة الصحة ووزارة العمل .