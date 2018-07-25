زوجة يفضحها ” الواتساب ” .. عثر زوجها على صورها الجنسية مع عشيقها

مليكة فؤاد(صدى):

تبحث الجهات الأمنية في المغرب عن زوجة؛ إثر اتهام زوجها لها بالخيانة، بعد أن عثر على صور جنسية لها مع عشيقها.

وفي التفاصيل استغلت الزوجة ” الخائنة ” غياب زوجها الذي يعمل بأوروبا، وأقامت علاقة غرامية مع عشيقها وكانت تقضي معه معظم وقتها.

واكتشف الزوج خيانة الزوجة عندما عادت متأخرة إلى المنزل فأمسك منها هاتفها النقال ؛ حيث عثر على صور وفيديوهات لزوجته رفقة عشيقها في وضعيات حميمية .

وقامت الزوجة بالفرار عقب اكتشاف زوجها الامر؛ حيث تقدم الزوج ببلاغ ضدها ، ولايزال البحث جاريا لتوقيف المتهمين العشيقين اللذين اختفيا عن الأنظار هروبا من الفضيحة.