زوجة يفضحها ” الواتساب ” .. عثر زوجها على صورها الجنسية مع عشيقها
تبحث الجهات الأمنية في المغرب عن زوجة؛ إثر اتهام زوجها لها بالخيانة، بعد أن عثر على صور جنسية لها مع عشيقها.
وفي التفاصيل استغلت الزوجة ” الخائنة ” غياب زوجها الذي يعمل بأوروبا، وأقامت علاقة غرامية مع عشيقها وكانت تقضي معه معظم وقتها.
واكتشف الزوج خيانة الزوجة عندما عادت متأخرة إلى المنزل فأمسك منها هاتفها النقال ؛ حيث عثر على صور وفيديوهات لزوجته رفقة عشيقها في وضعيات حميمية .
وقامت الزوجة بالفرار عقب اكتشاف زوجها الامر؛ حيث تقدم الزوج ببلاغ ضدها ، ولايزال البحث جاريا لتوقيف المتهمين العشيقين اللذين اختفيا عن الأنظار هروبا من الفضيحة.
العتيبي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 2 ساعتين
الملاحظ كل الاخبار الجنسية والعقوق تاتي من المغرب ومصر ولاكن السول مالفايدة من نشرها في الصحف السعودية هل المراد منها جعل الشعب السعودي عندة قابلية لمثل هذة الاخبار وهل قلت مشاكلنا عشان ناخذ وننشر مشاكل غيرنا
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2483 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
الوفاء طبعي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
طاحت في شر أعمالها الله لايبلانا
براغى[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 1 ساعة
الاخ للعتيبي معك كل الحق..الملاحظ التؤكيز على هذه النوعية المبتذلة من الاخبار فى هاتين البلدين مع وجود مثل فدهذه الحوادث واضعافها فى كل بلاد المنطقة بلا استثناء..ولكن الاعلام يتجاهلها على كثرتها ويركز فقط على البلدين…ربما للجذب الاعلامى على الرغم من عدم وجود اى فايدة لنشر هذه الاخبار المبتذله..اللهم الا الاثارة ضعاف العقول للبدء فى السب والشماته. وبالتالى رواج اكبر للصحيفة
سنا الفضة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
وفي النهاية نجد الرجال يفكرون في الزواج من مغربيات.. الله يستر عليهم ..لن تجدوا في أخلاق السعوديات
غندورة[ عدد التعليقات: 11052 ] نشر منذ 58 دقيقة
(الخيانة) مالها جنسية معينة… واللي متعودة ع الخيانة بتخون حتى لو إن زوجها موجود في البلد
ولها ألف حيلة.
غندورة[ عدد التعليقات: 11052 ] نشر منذ 49 دقيقة
دام الموضوع وصل للجنس قولوا (كلبها) مو عشيقها، لأن العشق ماله علاقة بالجنس.