وكيل إمارة الباحة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الخزمري

إبراهيم الزهراني(صدى):

أدّى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع بن عثيمين بقرية الجماجم بمحافظة المندق ، صلاة الميت على شهيد الواجب أحمد صالح الخزمري ، الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي .

ونقل الدكتور اللويحق عقب الصلاة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الشهيد الخزمري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

كما أدى الصلاة على الشهيد الخزمري محافظ المندق محمد بن صالح القلطي ،وعدد من الجنود المشاركين في الحد الجنوبي ، وجموع غفيرة من المصلين من الأهالي .