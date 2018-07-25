وزير الإسكان يقف ميدانياً على إجراءات تسليم ” إسكان العيينة ” ويلتقي عدداً من المستفيدين

عادل الحربي (صدى):

تفقّد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم ، مشروع إسكان العيينة في منطقة الرياض الذي يشمل 316 وحدة سكنية من نوع “فيلا” جاهزة، حيث اطّلع معاليه على استكمال إجراءات تسليم الوحدات للمستفيدين ، كما التقى خلال جولته التفقدية بعدد من المستفيدين الذين تم تسليمهم وحداتهم ضمن المشروع.

وأكد معاليه خلال لقائه بعدد من المستفيدين أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تحرص على تسليم الوحدات الجاهزة في المواعيد المحددة ضمن إجراءات ميسّرة وواضحة، منوّهاً أن مشروع إسكان العيينة يمتاز بموقعه وتوافر المواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة, إضافة إلى تكامل أعمال البنية التحتية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم 86 أسرة لوحداتهم في مشروع العيينة ويتواصل حالياً تسليم 230 أسرة أخرى .

كما أكد معاليه أن الوزارة ترحّب بجميع المقترحات والملاحظات من المواطنين وتحرص على تنفيذها في إطار توفير البيئة الإسكانية المتكاملة ضمن الحي السكني.

فيما أشاد المستفيدون بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في إطار توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، معتبرين أن استكمال حجز المشروع خلال 48 ساعة من انطلاق معرض المعاينة والحجز يعكس تلبيته لرغبات المستفيدين الذين تم التخصيص لهم وثقتهم بجودة تنفيذه وتناسب أسعاره والبالغة 500 ألف ريال للفيلا وبقسط ميسّر مدعوم يبدأ من 1600 ريال فقط.

ويتيح المشروع الذي نفذته الوزارة 316 فيلا من طابقين بأربع غرف نوم في كل منها ، وعلى مساحة 500 م2، كما يشمل مسجدين وثلاث مدارس وحدائق ومواقع مخصصة لمرافق خدمية متنوعة ، ليكون مشروعًا سكنيًّا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون من خدمات.

ويقع المشروع في مركز العيينة شمال مدينة الرياض ، وعلى بعد أقل من 20 دقيقة من تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد.