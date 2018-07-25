فريق طبي ينقذ سيدة من ورم ليفي بمستشفى اليمامةً

محمد السعران(صدى):

تمكنو فريق طبي بمستشفى اليمامة استئصال ورم كبير بعنق الرحم لسيدة اربعينية ام لسبعه اطفال وقد سبق ان أجرت جراحتين سابقتين لولادة قيصرية نتج عنها التصاقات داخلية حيث حضرت المريضة للمستشفى وبعد الكشف عليها قرر الفريق بواسطه الاستشاري د عادل صلاح مع د رائد تلاب اجراء العملية في اليوم التالي لتخرج بعدها المريضه بحمد الله بعد ثلاثه ايام بحالة جيدة .

الجدير بالذكر ان الأورام الليفيه هى أورام حميده بالرحم تظهر تصيب كثير من السيدات فى سن الإنجاب وبالرغم من كونها حميده الا انها فى بعض الاحيان تسبب مضاعفات صحيه خطيره.

ومن اصعب الحالات من حيث الاعراض وصعوبة الجراحه هى تلك التى تنشأ فى عنق الرحم حيث انها تسبب ضغطا شديدا داخل الحوض مما قد يسبب صعوبه فى التبول او التبرز وقد يحدث احتباس فى البول او ضغط على الحالب والكليتين الى جانب النزف الشديد الذي مع الوقت يؤدى إلى انيميا حاده.

من جانب اخر قدم مدير المستشفى الدكتور طارق العنزي شكرة وتفديرة للفريق الطبي على ما بذلوه من جهد في انقاذ هذه السيده.