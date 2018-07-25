بعد وقوع 28 حادث.. إغلاق مدرسة طيران بأمريكا يدرس بها 80 طالبا سعوديا

واشنطن(صدى):

تسببت الحوادث المتكررة التي شهدتها مدرسة ديين انترناشونال بميامي للطيران في إغلاقها ، مما سادت حالة من الاستياء بين الطلاب الذين يدرسون بها ، وأدخلهم هذا القرار في نفق مظلم لأنهم لايعلمون ماهو مصير أموالهم المدفوعة.

وبلغ عدد حوادث المدرسة 28 حادث طيران منذ تأسيسها قبل 23 سنة، ووقع آخرها قبل عدة أيام عند تصادم طائرتي تدريب من طائرات المدرسة لطلبة الطيران، وسجلت خلال عامي 2017 و2018 أربع حوادث طيران؛ مما يعتبر رقما مرتفعا للغاية مقارنة بالأكاديميات.

ويواجه 80 طالبا سعودياً يرسون على حسابهم الخاص في تلك المدرسة عراقيل بعد قرار إغلاق المدرسة، ولا يعرفون مصير أموالهم المدفوعة للمدرسة حتى الوقت الحالي، حيث تصل بعض المبالغ المطلوبة لكثير من طلبتها إلى أكثر من 100 ألف ريال.

وتكلفة مدرسة ” ديين انترناشونال ” الطالب لدراسة الطيران حوالي 35 ألف دولار، وهي نصف قيمة بعض المدارس المميزة ، وبالرغم من اشتهار المدرسة بأسطول ذي عدد كبير من طائرات التدريب، لكن جميعها ذات طراز قديم، وصيانتها تختلف من طائرة لأُخرى من حيث جودة الصيانة، أي تتراوح بين المهترئة والجيدة رغم قدم الطراز.

وأكد الطلاب أن المدرسة تواصلت معهم مؤكدة أنها ستعيد المبالغ التي دفعوها وذلك بعد بيع أصول المدرسة من الطائرات والمعدات، مبينين أن صاحب المدرسة رفض إعطاء بعضهم ورقة كشف حساب تثبت حقوقهم كما رفض طباعة إثبات لساعات الطيران المنجزة لبعض الطلبة السعوديين لجعلهم يكملون الدراسة من حيث توقفوا، معتذراً بأنه لا يملك إنترنت ولا أجهزة طباعة والنظام مغلق.

وتابعوا أنهم لا يملكون أي إثبات بأنهم سيستعيدون حقوقهم خلال مدة معينة، مشيرين إلى أن ما تم إبلاغهم به أن الإجراءات ستأخذ أشهرا ولكن ذلك غير مضمون، مطالباً بالتدخل القضائي.

وأضافوا أن المدرسة أهملت في بعض إجراءات تجهيز الرحلات مقارنة مع المدارس الأُخرى، فقبل أيام خلال تجهيز إحدى رحلاته أوقفه شخص بالصدفة من قبل إدارة الطيران الفيدرالي، وأبلغه بأن الطائرة غير صالحة للطيران، وذلك بعد تدخل موظف إدارة الطيران الفيدرالي لإجراء فحص للطائرة، حيث لا المدرسة ولا الطالب كانا على علم بوجود مشكلة بالطائرة.