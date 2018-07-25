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5 آلاف درهم لتحرش مدير وحارس عام بمعلمتين إحداهم حامل

5 آلاف درهم لتحرش مدير وحارس عام بمعلمتين إحداهم حامل
مليكة فؤاد(صدى):

أدانت المحكمة الرماني الإبتدائية بالمغرب، المدير والحارس العام وحارسها العام بمدرسة ” عبد الرحمان الزاكي ” الثانوية، وذلك بعد تحرشهم الجنسي بملعمتين لمادة اللغة الإنجليزية.

قالت ” مصادر محلية ” ، أن المحكمة أصدر حكم على المتهمين بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، و تعويض 5 ألاف درهم لكل واحدة من المشتكيتين ، مع أداء غرامة مالية لفائدة صندوق المحكمة .

وقالت إحدى المشتكيتان في تصريحات إعلامية، أن المدير لمح لها إلى رغبته في ممارسة الجنس معها، وكان يعاكسها ويتلفظ بعبارات و ألفاظ غير محترمة تجاهها .

الجدير بالذكر أن إحدى المعلمتين متزوجة وحامل، وقاموا بتقديم شكوى ضد المدير والحارس العام ، في أوائل شهر أبريل الماضي، تفيد بتعرضهن للتحرش الجنسي، وأكد دفاعهما آنذاك وجود تهديدات وضغوطات على موكلاته لسحب الشكاوى الخاصة بالواقعة.


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