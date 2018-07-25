الأمير خالد بن سلمان يشكر خادم الحرمين الشريفين على تكريمه المبتعثين الشهيدين

عادل الحربي(صدى):

رفع صاحب الملكي الملكي، الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” لتكريمه المبتعثين السعوديين، ذيب اليامي وجاسر اليامي.

وكان المبتعثان قد استشهدا خلال محاولة انقاذ بطولية لطفلين غارقين في الولايات المتحدة، وقد منحهم خادم الحرمين ” حفظه الله ” وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وقال سمو الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” يملؤني الفخر بما قدمه المبتعثين الشهيدين وما قامو به من تضحية من أجل الغير وضرب أروع الأمثلة على أخلاق أبناء الوطن، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يربط على قلوب ذويهم ” .

وأضاف : ” تضحية ذيب وجاسر هي تجسيد للروح البطولية التي يتمتع بها الشباب السعودي. لدينا حوالي ٨٠ الف مبتعث لا يدرسون فقط بل يساهمون في مجتمعاتهم المحلية، وفي أوقات الشدة والكوارث الطبيعية، تجدهم دائما في الخطوط الأمامية مستعدين للمساعدة في سبيل الخير ” .

واستطرد : ” المبتعثين السعوديين هم خير سفراء لبلادهم بما يضربونه من أمثلة رائعة في التلاحم و التكاتف مع مجتماعاتهم وإضافاتهم الكبيرة للبلاد التي يدرسون بها، فقد كانو دائما ولا يزالون سباقين في فعل الخير و تمثيل دينهم ووطنهم على أكمل وجه بشكل نفخر به، و هذا ما اعتدنا عليه منهم ” .

واختتم : ” الله يعزك ويعز من يبغي عزك ياولدسلمان الفيصلي اقدح الزناد وكلنا لكم جنود وعساكم زود في زود ” .