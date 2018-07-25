للجنسين.. شركة النهدي الطبية توفر 22 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والجبيل، وسبت العليا، وعبيدة ”.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمىأخصائية تجميل (الرياض) ، أخصائية تجميل (جدة) ، وأخصائية تجميل (الجبيل)، وأخصائية تجميل (سبت العليا) ، وأخصائية تجميل (عبيدة) ، وكابتن توصيل طلبات (عدد 5 وظائف/ الرياض) ، وكابتن توصيل طلبات (عدد 3 وظائف/ مكة المكرمة) ، وكابتن توصيل طلبات (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة) ، و كابتن توصيل طلبات (عدد 6 وظائف/ جدة).

وأضافت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول هنـــا ..