بالصور.. الحكام السعوديون يتدربون على تقنية حكم الفيديو المساعد بأسبانيا
بدأ الحكام السعوديون، اليوم الأربعاء ، تدريباتهم على تقنية ” حكم الفيديو المساعد (VAR) ” خلال معسكر الإعداد المُقام في إسبانيا.
وقال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في ” تويتر ” : ” بدأ الحكام السعوديون تدريباتهم على تقنية ” حكم الفيديو المساعد (VAR) ضمن معسكرهم المُقام في إسبانيا، وذلك بحضور ممثل من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ” .
الجدير بالذكر أن نظام حكم الفيديو المساعد استخدم لأول مرة في كأس العالم التي أقيمت في 14 يونيو، وساهم في النجاح الكبير للتحكيم في البطولة .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع