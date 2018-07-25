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بالصور.. الحكام السعوديون يتدربون على تقنية حكم الفيديو المساعد بأسبانيا

بالصور.. الحكام السعوديون يتدربون على تقنية حكم الفيديو المساعد بأسبانيا
نواف السالم(صدى):

بدأ الحكام السعوديون، اليوم الأربعاء ، تدريباتهم على تقنية ” حكم الفيديو المساعد (VAR) ” خلال معسكر الإعداد المُقام في إسبانيا.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في ” تويتر ” : ” بدأ الحكام السعوديون تدريباتهم على تقنية ” حكم الفيديو المساعد (VAR) ضمن معسكرهم المُقام في إسبانيا، وذلك بحضور ممثل من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ” .

الجدير بالذكر أن نظام حكم الفيديو المساعد استخدم لأول مرة في كأس العالم التي أقيمت في 14 يونيو، وساهم في النجاح الكبير للتحكيم في البطولة .


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[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة

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