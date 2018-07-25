في مشهد مأساوي.. أبن يضرب والدته حتى الموت وينتحر

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في المغرب، القبض على شاب أقبل على قتل والدته المسنة؛ إثر شجار بينهما على مبلغ مالي.

وفي التفاصيل، دخل الابن في شجار مع والدته المسنة ،حول مبلغ مالي رفضت تسليمه اليه ، فانهال عليها بالضرب ، ليصيبها بضربة قاضية على مستوى بطنها ،مما أدى إلى نزيف داخلي حاد أسفرعن وفاتها بقسم العناية المركزة.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المتهم؛ إلا أنه باغت رجال الأمن وأمسك خيط من فراشه وشنق به نفسه بحديدة داخل مركز الشرطة.