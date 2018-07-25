في مشهد مأساوي.. أبن يضرب والدته حتى الموت وينتحر
ألقت الجهات الأمنية في المغرب، القبض على شاب أقبل على قتل والدته المسنة؛ إثر شجار بينهما على مبلغ مالي.
وفي التفاصيل، دخل الابن في شجار مع والدته المسنة ،حول مبلغ مالي رفضت تسليمه اليه ، فانهال عليها بالضرب ، ليصيبها بضربة قاضية على مستوى بطنها ،مما أدى إلى نزيف داخلي حاد أسفرعن وفاتها بقسم العناية المركزة.
وتمكنت الشرطة من اعتقال المتهم؛ إلا أنه باغت رجال الأمن وأمسك خيط من فراشه وشنق به نفسه بحديدة داخل مركز الشرطة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1849 ] نشر منذ 1 ساعة
يا الله لا تبلانا يا الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31427 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منك ياحقير😡
عزيزتي الأم كفاية دلال للأطفال
خليكي مثل هذي👇👇👇
: سأل أمه ..
يا أمي في أي سن أستطيع أن أغادر المنزل دون الإستئذان منك؟
قالت له: أبوك إلى الحين ماوصل لهذا المستوى.
هنا السيطرة والتحكم
هنا القوة😂🤣