تكامل: 18 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل “، اليوم الأربعاء، على توافر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع الشركات المتعاقدة مع المركز ” سويس بلو لشقق الفندقية، وشركة محجوب ” في محافظة جدة.

وأوضح ” المركز ” أن التقديم متاح بدءًا اليوم الأربعاء ومستمر حتى يوم 22 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” مدير مشتريات، مدير خدمة عملاء، معقب، مسؤول أمن، (عدد 3 وظائف) موظف حجوزات، (عدد 5 وظائف/ للنساء) موظف استقبال في فندق، مدير مشتريات، موظف حجوزات،(عدد 4 وظائف) موظف استقبال في فندق.

ولفت ” المركز ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا..