الطلاب يعترضون على عدم قبولهم بالجامعات.. وأحمد الشهري: ليس حلا
أعرب الطلاب غير المقبولين في الجامعات، عن غضبهم واعتراضهم على عدم قبولهم رغم ارتفاع معدلهم، وذلك بهدف تقليص أعداد المقاعد في الجامعات وفقًا لقولهم.
ودشَّن الطلاب وسم ” تدهور قبول الجامعات ” على موقع ” تويتر ” ، للتعبير عن اعتراضهم، وقالت طالبة : ” من أول متوسط وأنا ضاغطه على نفسي تحملت وتعبت بس عشان النسبة طاح شعري ونفسيتي انعدمت حرفياً تحملت أشياء كثيرة بس عشان نسبة بالنهاية يحدد مصيري اختبار قدرات وتحصيلي ” .
وأضاف طالب : ” الجامعات لن تستطيع استيعاب جميع خريجي الثانوية والمطالبة بقبولهم كافة امر غير منطقي ، أفضل طريقة لتخفيف أعدادهم هي توجيههم للقطاع الخاص ، واختيار النخبة فقط منهم لإكمال الجامعة ” .
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري في تغريدة له : ” تقليص عدد المقاعد في الجامعات ليس حل يا وزارة التعليم ولاسيما في التخصصات الطب والهندسة وعلوم الحاسب والقانون.. الخ ، ونصيحتي للآباء تحملوا الديون من أجل تعليم أبناؤكم في الخارج ولا تتحملوا ديون البنوك العقارية ولاسيما في الطب والهندسة والطيران ” .
وأضاف : ” هنالك جامعات في دول رخيصة و تصنيف تلك الجامعات يضاهي أفضل الجامعات الأمريكية والاوروبية والاسترالية وموصى بها من التعليم لدينا وتحتل تلك الجامعات مواقع متقدمة في تصنيف الجامعات ” .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة
وتعبهم راح على الارض كذا
معهم حق
نوير[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة
معك حق هذا ليس حلا بل إنه يظلم الطلاب
غندورة[ عدد التعليقات: 11040 ] نشر منذ 27 دقيقة
أحمدوا ربكم إنكم لذلحين تلاقون لكم أماكن في الإبتدائي و المتوسط والثانوي.
مافيه تخطيط من الأساس كل من هب ودب تزوج وخلف وتلاقيهم ماراثون كل سنة
رأس.. قاتل الله (الجهل)
غندورة[ عدد التعليقات: 11040 ] نشر منذ 12 دقيقة
لي 8 سنوات في الثانوي تجينا ملفات طالبات من المتوسط من عوائل معينة تتكرر الأسماء سنوياً
طالبة في أول ث وأختها في ثاني ث والثالثة في ثالث ث … هل يعقل هالشئ🤔
والمشكلة أحوالهم المادية لك عليها كيف عايشين مدري🤔؟
يخرجون لك معقدين نفسياً ومشاكل وجرائم .. والله ماقعد بها غير المجتمع.