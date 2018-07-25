الطلاب يعترضون على عدم قبولهم بالجامعات.. وأحمد الشهري: ليس حلا

نايف السالم(صدى):

أعرب الطلاب غير المقبولين في الجامعات، عن غضبهم واعتراضهم على عدم قبولهم رغم ارتفاع معدلهم، وذلك بهدف تقليص أعداد المقاعد في الجامعات وفقًا لقولهم.

ودشَّن الطلاب وسم ” تدهور قبول الجامعات ” على موقع ” تويتر ” ، للتعبير عن اعتراضهم، وقالت طالبة : ” من أول متوسط وأنا ضاغطه على نفسي تحملت وتعبت بس عشان النسبة طاح شعري ونفسيتي انعدمت حرفياً تحملت أشياء كثيرة بس عشان نسبة بالنهاية يحدد مصيري اختبار قدرات وتحصيلي ” .

وأضاف طالب : ” الجامعات لن تستطيع استيعاب جميع خريجي الثانوية والمطالبة بقبولهم كافة امر غير منطقي ، أفضل طريقة لتخفيف أعدادهم هي توجيههم للقطاع الخاص ، واختيار النخبة فقط منهم لإكمال الجامعة ” .

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري في تغريدة له : ” تقليص عدد المقاعد في الجامعات ليس حل يا وزارة التعليم ولاسيما في التخصصات الطب والهندسة وعلوم الحاسب والقانون.. الخ ، ونصيحتي للآباء تحملوا الديون من أجل تعليم أبناؤكم في الخارج ولا تتحملوا ديون البنوك العقارية ولاسيما في الطب والهندسة والطيران ” .

وأضاف : ” هنالك جامعات في دول رخيصة و تصنيف تلك الجامعات يضاهي أفضل الجامعات الأمريكية والاوروبية والاسترالية وموصى بها من التعليم لدينا وتحتل تلك الجامعات مواقع متقدمة في تصنيف الجامعات ” .