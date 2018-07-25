صورة جريئة لحليمة بولند تثير شكوك الجماهير حول طلاقها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية حليمة بولند من جديد الشكوك حول طلاقها من خلال نشرها لصورة جريئة عبر حسابها على سناب شات.

وكانت حليمة بولند اعتزلت مواقع التواصل منذ فترة كبيرة؛ على خلفية ارتباطها لذلك عودتها بصورة مثيرة أثارت الشكوك.

وجاءت صورتها المثيرة دون مكياج خلال نومها على السرير، وتكشف عن جزء من جسمها بطريقة استفزت العديد من متابعيها الذين تساءلوا عما إذا كانت انفصلت عن زوجها أم عادت الى “السوشيال ميديا” كالسابق.