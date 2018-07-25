كاتبه تطالب بفرض عقوبة على الآباء حال امتلاك أبنائهم هواتف ذكية… ومحام يرد عليها

عادل الحربي (صدى):

اعتبرت الكاتبة حليمة مظفر، أن اقتناء الأطفال دون السابعة للأجهزة الذكية بابًا يدخل منه الأمراض كالتوحد وتلف خلايا الدماغ وأورام على المدى البعيد.

وطالبت ” مظفر ” بإصدار قانون يمنع الأطفال من امتلاك جهاز ذكي، ومحاسبة آبائهم بتوقيع عقوبة مالية في حال اقتناء تلك الأجهزة، وذلك لما تسببه من أمراض، على حد قولها.

جاء ذلك خلال تغريدة للكاتبة السعودية عبر تويتر تضمنت: ” ‏لو الأمر بيدي لأصدرت قانونًا يمنع الأطفال دون السابعة من امتلاك جهاز ذكي وعقوبة ( غرامة مالية ) على الآباء ممن لا يحترمون ذلك ” .

وأضافت: ” أيها الآباء بقاء الطفل مع جهاز ذكي يومه كله لإسكاته يؤدي إلى التوحد وتلف خلايا الدماغ وعصبية المزاج وذاكرة ضعيفة وأورام على المدى البعيد “.

فيما علق المحامي نايف آل منسي عضو نيابة سابق على التغريدة قائلاً :” ‏قالها أجدادي عند ظهور السيارات والمكيفات والغسالات وأنها ستساهم في ضعف الأجساد والكسل وتدني الصحة وكلامهم صحيح جزئيا.. ولكن هذه السلبيات أقل بكثير من فوائد هذه الأدوات.. ويظل التوسط والانضباط والمراقبة والاعتدال في الاستعمال هو ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد!