” التجارة ” تحذر من استخدام حوض استحمام الأطفال ” Moby Smart Sling 3 “

علي القحطاني (صدى):

حذرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، من استخدام حوض استحمام الأطفال “Moby Smart Sling 3” للطراز “SH235465”.

وأعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استدعاء المنتج لعدم وضع تحذير الاستخدام مما يؤدي إلى خطر الغرق المحتمل في حال تم إساءة استخدام المنتج.

وأضافت : دعّامة حوض استحمام الأطفال أداة مساعدة للإستحمام وليست أداة أمان، لا تتركوا أطفالكم بمفردهم دون إشراف ومراقبة قرب الماء.