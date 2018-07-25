“امانة الباحة تعالج ٤٢ موقعاً ضمن خطة رفع مخلفات الأمطار والسيول “

حسين العلي(صدى):

خصصت أمانة الباحة ١٠ فرق عمل ميدانية ، مدعومة بالآليات والمعدات لاحتواء الحالة المطرية التي شهدتها مدينة الباحة

واوضح امين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بان الامانة عالجت ٤٢ موقعاً ضمن خطة رفع مخلفات الأمطار والسيول من الأتربة والعوالق والاشجار من الشوارع ، وإزالة أكثر من ٢٦٣٠ طن من الأتربة .

مبينا بان الأمانة لديها خطط وتدريبات عملية سابقة استعدادا لمواجهة أضرار الامطار والسيول عند الحاجة مشيرا بان الفرق تعمل في مواقع التجمعات المائية ومعالجة آثارها في ظل استنفار الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للأمانة ، والتأكد من عمل كافة محطات تصريف الأمطار بالكفاءة المطلوبة وقت هطول الامطار وتتابع الأمانة كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين ، وإزالة الرواسب التي تعيق تدفق المياه في مناهل التصريف

مضيفا بان فرق النظافة في الباحة والمحافظات انتشرت لإزالة الأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع ، وفتح الطرق للقرى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وجرى تأمين شيولات وصهاريج شفط وقلابات وقريدرات ورافعات لفرق العمل بما يمكنها من الأداء الميداني الفعال .

مؤكدا بانه تم توجيه رؤوساء البلديات في المحافظات على سرعة إزالة آثار السيول والتنسيق مع الامانة في حال احتاجت الدعم و كل بلدية تعمل ضمن نطاق خدماتها في إزاحة التجمعات المائية ، ومتابعة تدفق السيول وانسيابها في الأودية دون عوائق

داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اَي معوقات تحدث لطرق على الرقم 940 لنقلها لفرق العمل الميدانية لمعالجتها على الفور ، وهناك تكامل للعمل مع الجهات الحكومية الاخرى بالمنطقة .