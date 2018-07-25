جثمان ” كساف ” يوارى الثرى الأسبوع القادم عقب انتهاء التشريح

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الموسيقي السوري ” سميح شقير ” ، أنه يجري حاليًا تشريح جثة الفنانة الراحلة ” مي سكاف ” ، لمعرفة سبب الوفاة، لافتًا إلى أن السلطات الفرنسية قامت بختم بيت سكاف بالشمع ” الأحمر ” ولم تعلن أي جديد في التحقيقات حول وفاة مي بعد.

وفي هذا الإطار ذكرت وسائل إعلام أجنبية، بأن جثمان الفنانة السورية الراحلة سيوارى الثرى بالعاصمة الفرنسية باريس، ناقلًا عن مقربين من مي قولهم ” إنه من المستحيل دفنها في دمشق “.

وأشارت ” مصادر ” ، إلى أن الجثمان سيدفن على الأرجح في بحر الأسبوع المقبل فور استلامه من المشرحة.

وتداولت وسائل الإعلام، أن إبن ” سكاف ” البالغ من العمر 20 عامًا ويقيم معها في باريس، انقطعت أخباره منذ لحظة وفاة والدته، فيما تشير المعلومات إلى أنه موجود في منزل الممثل السوري مكسيم خليل في باريس.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن بعض الفنانين القريبين من الفنانة الراحلة، حاولوا الوصول لابنها لمعرفة تفاصيل الدفن وغيرها، إلا أنهم لم يستطيعوا التواصل معه، بعدما تبين أن هاتفه الخاص مغلق.