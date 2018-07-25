النيابة العامة توضح عقوبة سحب شيك ليس له مقابل وفاء

عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة، أن عقوبة كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم، تكون بالحبس مدة 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وقالت في تغريدة لها بموقغ ” تويتر ” : ” كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب،أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .