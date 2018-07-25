النيابة العامة توضح عقوبة سحب شيك ليس له مقابل وفاء
أكدت النيابة العامة، أن عقوبة كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم، تكون بالحبس مدة 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وقالت في تغريدة لها بموقغ ” تويتر ” : ” كل من أقدم بسوء نية على سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب،أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
نوير[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 2 ساعتين
واذا كان الشيك بقيمة أعلى من ال50 الف
فيصل[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير