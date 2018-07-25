سليمان العمران: 440 طبيبا بشريا فقط يبحثون عن عمل وهناك وظائف لهم
أوضح الدكتور سليمان العمران، نائب الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية، أن عدد الأطباء البشريين الباحثين عن عمل في المملكة يبلغ 440 طبيبًا بشريًا، وليس 6 ألاف طبيب.
وأضاف ” العمران ” في تصريحات لقناة العربية اليوم، أن وظائف الأطباء البشريين متوافرة وبكثرة فِي المدن الرئيسية في المملكة، مؤكدًا أنه خلال 10 سنوات ستبلغ نسبة الأطباء العاملين في المملكة 70%..
وأشار إلى أنه بعد 10 سنوات سيكون هناك اكتفاء ذاتي أطباء الأسنان السعوديين، مؤكدًا أن الهيئة أجرت بدراسة شاملة وميدانية في مطلع 2018، تبين فيها أن950 طبيب أسنان يبحث عن عمل، ونحو 700 صيدلي متخرج يبحث عن عمل، و3 ألاف شخص يبحث عن عمل في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية .
نوير[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
المستشفيات العسكرية بالمملكة العربية السعودية مكشوفة المعلومات للأطباء الأجانب والممرضين والفنين من جميع الجنسيات منها ” الهندية والفلبينية والباكيستانية وغيرها ” , وأخطر هذة الأقسام الطبية النفسية والنساء وولادة والأطفال ” حيث تشمل على المعلومات الدقيقة للضباط والجنود وأسرهم .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31427 ] نشر منذ 57 دقيقة
440مازال فيهم أمل
و5550 فقدوا الأمل🤔
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 49 دقيقة
كشف المعلومات للمستشفيات العسكرية بالمملكة العربية السعودية :
قسم حفظ المعلومات .
قسم الكومبيوتر .
قسم التمريض .
أوضحت الدكتورة صباح أبو زنادة رئيسة المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن هناك نقصاً كبيراً في نسبة التمريض في مجال القوى العاملة السعودية، حيث إن التمريض السعودي يمثل فقط (22 ٪) من العدد الكلي للعمالة التمريضية المتواجدة بالمملكة. وبالرغم من أن نسبة التمريض السعودي في وزارة الصحة هي (32٪) إلا أن نسبته لا تتجاوز (15٪) بالقطاعات الحكومية الأخرى ولا تتعدى (2 ٪) بالقطاع الخاص.
وبنظرة تحليلية دقيقة في معدلات زيادة العمالة التمريضية السعودية بالقطاعات المختلفة بالمملكة نجد أن المعدلات تتزايد بشكل مستمر، ففي وزارة الصحة كانت النسبة عام 1413ه (16٪ ) وارتفعت إلى (32٪) عام 1425ه
أما بالنسبة للقطاعات الحكومية الأخرى فكانت الزيادة تدريجية ففي عام 1413ه كانت (9 ٪) ووصلت عام 1415ه إلى (15 ٪) وبقيت تلك النسبة ثابتة حتى عام 1425ه
أما في مجال القطاع الخاص فقد كانت نسبة التمريض السعودي في عام 1413ه (0,4 ٪) ثم انخفضت في عام 1414ه إلى (0,1 ٪) ومن ثم تزايدت حتى وصلت إلى (2٪) في 1425ه
والحقيقة مشكلة نقص العاملين السعوديين في حقل التمريض تتفاقم مع زيادة العدد السكاني، خاصة وأن الزيادة المتوقعة في عدد السكان بالمملكة 45 مليون نسمة في عام 2025م.
كما يتوقع أن لا تتجاوز نسبة التمريض السعودي في نفس العام عن (30 ٪) من القوى العاملة في التمريض المتواجدة بالمملكة. هذا يعني أن العدد السكاني سوف يزيد بنسبة (53 ٪) ونسبة التمريض السعودي سوف تزيد بنسبة ( 13 ٪) علماً بأننا نفقد (50 ٪) من عدد خريجي التمريض سنوياً وذلك لظروف اجتماعية ومهنية.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 31 دقيقة
أطباء سعوديون على «قائمة البطالة» لإشعار آخر!
المعلومات السرية للمستشفيات العسكرية بالمملكة العربية السعودية مكشوفة :
قسم حفظ المعلومات .
قسم الكومبيوتر .
قسم التمريض .
رغم جميع الجهود المبذولة لسعودة بعض التخصصات، محاولة لخفض نسب البطالة وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للعمل، إلا أنه وللأسف تأخرت تلك الجهود في بعض التخصصات المهمة والنادرة والتي أنفقت الدولة عليها البلايين في تكوينها ابتداء من الجامعات والكليات والتجهيزات الفنية والعلمية واستقطاب أفضل وأشهر الدكاترة لنقل علمهم وتجربتهم لتعليم أبنائنا أو ابتعاثهم خارج الوطن .
وما أقصده اليوم هو التخصصات الطبية والتي أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تقريرها العام الماضي بأن هناك نقصا في الكوادر الصحية الوطنية حيث أظهرت الإحصاءات أن نسبة السعوديين العاملين في القطاعات الصحية المختلفة لايتجاوز 30.4 % من إجمالي الممارسين الصحيين. إذ بلغ عدد السعوديين الممارسين الصحيين من أطباء وصيادلة وممرضين وخدمات صحية مساندة حوالى (139) ألف ممارس ويقابلهم حوالى (317) ألف ممارس أجنبي وبلغت نسبة الأطباء السعوديين (20.1%) ، ووصل عدد الأطباء السعوديين (25.8) ألف طبيب وعدد الصيادلة (7000) بنسبة 18%، وهنا تظهر لنا قضية البطالة المتخصصة في أعلى وأهم تخصص وهو الطب.
إذ يواجه آلاف من الأطباء السعوديين حديثي التخرج من الجامعات السعودية والأجنبية بعد سنة الامتياز وحصولهم على شهاداتهم بأنهم خارج الخدمة الطبية التي قضوا سنوات دراسية للحصول على البكالوريوس فيها، فضعفت آمالهم وآمال أهاليهم وذويهم
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 23 دقيقة
المعلومات السرية للمستشفيات العسكرية بالمملكة العربية السعودية مكشوفة :
قسم حفظ المعلومات .
قسم الكومبيوتر .
قسم التمريض .
توقعت دراسة أجرتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن يرتفع عدد الأطباء السعوديين خلال السنوات العشر
المقبلة بنسبة تتجاوز الـ100%، من إجمالي العدد الموجود حاليا، والبالغ 25249 طبيبا وطبيبة، ليصبح 50810 عام 2027.
توقعت دراسة حديثة قامت بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بأن يرتفع عدد الأطباء السعوديين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة تتجاوز الـ100 %، من إجمالي العدد الموجود حاليا والبالغ 25249 طبيبا وطبيبة، ليصبح 50810 خلال العام 2027. وكشفت الدراسة أن عدد الأطباء السعوديين وغير السعوديين المتخصصين وغير المتخصصين بنهاية العام الماضي 2017، وصل إلى 93966 طبيبا وطبيبة، منهم 25249 سعوديا، أي ما يمثل 26.8 % من إجمالي الأطباء، فيما كان عدد غير السعوديين 68717 طبيبا وطبيبة.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 13 دقيقة
الاحصاءات لعدد الطلبة السعوديين بالكليات الطبية والصحية فالعدد الإجمالي لاحصاءات ذات السنة تصل إلى قرابة 61 ألف طالب وطالبة وهذه الأعداد تشمل الدارسين بكليات الطب والكليات الصحية بكل مراحلها ففي قرابة 23 جامعة حكومية يصل العدد إلى 16.9 ألف طالب وطالبة طب بشرى .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 9 دقائق
الاحصاءات لعدد الطلبة السعوديين بالكليات الطبية والصحية فالعدد الإجمالي لاحصاءات ذات السنة تصل إلى قرابة 61 ألف طالب وطالبة وهذه الأعداد تشمل الدارسين بكليات الطب والكليات الصحية بكل مراحلها ففي قرابة 23 جامعة حكومية يصل العدد إلى 16.9 ألف طالب وطالبة طب بشرى .