سليمان العمران: 440 طبيبا بشريا فقط يبحثون عن عمل وهناك وظائف لهم

عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور سليمان العمران، نائب الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية، أن عدد الأطباء البشريين الباحثين عن عمل في المملكة يبلغ 440 طبيبًا بشريًا، وليس 6 ألاف طبيب.

وأضاف ” العمران ” في تصريحات لقناة العربية اليوم، أن وظائف الأطباء البشريين متوافرة وبكثرة فِي المدن الرئيسية في المملكة، مؤكدًا أنه خلال 10 سنوات ستبلغ نسبة الأطباء العاملين في المملكة 70%..

وأشار إلى أنه بعد 10 سنوات سيكون هناك اكتفاء ذاتي أطباء الأسنان السعوديين، مؤكدًا أن الهيئة أجرت بدراسة شاملة وميدانية في مطلع 2018، تبين فيها أن950 طبيب أسنان يبحث عن عمل، ونحو 700 صيدلي متخرج يبحث عن عمل، و3 ألاف شخص يبحث عن عمل في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية .