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مطار الملك فهد يعتذر عن انقطاع المياه به..ويوضح السبب

مطار الملك فهد يعتذر عن انقطاع المياه به..ويوضح السبب
علي القحطاني (صدى):

شهد مطار الملك فهد الدولي ، اليوم الأربعاء، انقطاع المياه؛ إثر عطل فني في شبكة إمدادات المياه.

وفي هذا السياق علق المطار على انقطاع المياه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، قائلًا : “نعتذر عن وجود عطل فني في شبكة إمدادات المياه والتي أدت إلى انقطاع الماء في مرافق المطار، ونفيدكم بأنه جاري العمل على إصلاح العطل وتوفير حلول مؤقتة لمرتادي المطار”.


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