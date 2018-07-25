مطار الملك فهد يعتذر عن انقطاع المياه به..ويوضح السبب
شهد مطار الملك فهد الدولي ، اليوم الأربعاء، انقطاع المياه؛ إثر عطل فني في شبكة إمدادات المياه.
وفي هذا السياق علق المطار على انقطاع المياه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، قائلًا : “نعتذر عن وجود عطل فني في شبكة إمدادات المياه والتي أدت إلى انقطاع الماء في مرافق المطار، ونفيدكم بأنه جاري العمل على إصلاح العطل وتوفير حلول مؤقتة لمرتادي المطار”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31427 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ومطاري هنا في الشرايع متى تجيه
المياة🤔