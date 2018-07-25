بالفيديو.. سحل مسلم هندي تزوج من فتاة هندوسية

نيودلهي(صدى):

اعتدى عدد من الأشخاص الهنودسين المتطرفين، على شاب هندي مسلم وذلك بالقرب من مبنى محكمة بمدينة ” غازي آباد ” في ولاية ” أوتار براديش ” ، بعد إعلانه لرغبته في الزواج من هندوسية.

وذكرت إحدي وسائل الإعلام الهندية، أن الشاب المسلم تعرض للاعتداء، بينما كان يحاول تسجيل الزواج بشكل قانوني، وترجع الواقعة إلى تعرف شاب من منطقة ” بوبال ” على فتاة من منطقة ” باينور ” كانا يعملان في شركة واحدة، إلا أن عائلة كل منهما رفضت الموافقة على إتمام الزواج.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن الشاب والفتاة قررا بعد ذلك الزواج في محكمة غازي آباد، بناء على نصيحة من صديق بأن العملية آمنة وسهلة هناك.

وتوجه الشاب والفتاة، إلى المحكمة وأثناء مناقشة الإجراءات، اقتحمت مجموعة من الهندوس المتطرفين مبنى المحكمة، واعتدوا على الشاب المسلم، واقتادوه خارج مبنى المحكمة وقاموا بسحله في الشارع.

ومن جانبها توجهت الشرطة الهندية إلى مكان الحادث ونقلت الشاب والفتاة إلى مكان آمن.