بعد تحرر الاتحاد من الديون.. المقيرن يوجه رسالة لولي العهد

نواف السالم(صدى):

علق نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، على تحرر العميد رسميًا من الديون الخارجية .

ووجه ” المقيرن ” رسالة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب الإعلان عن تحرر النادي من الديون.

وقال ” المقيرن ” في رسالته عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم هو يوم تاريخي اليوم وبفضل من الله ثم دعم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقف نادي الاتحاد رسمياً خالي من الديون الخارجية يعجز اللسان عن شكر مقام سيدي ولي العهد على دعمه السخي أدامك الله ذخراً للشباب والوطن ” .

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