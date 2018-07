الفيفا يكشف عن الهدف الأفضل بمونديال روسيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الأربعاء، عن الهدف الأفضل في كأس العام الذي أقيم بروسيا خلال العام الجاري.

وتم اختيار هدف بنجامين بافارد مدافع منتخب فرنسا في شباك الأرجنتنين ضمن مباريات دور الـ16 في كأس العالم روسيا 2018 “ الأفضل ” في البطولة.

يجدر الإشارة إلى أن بافارد قدم مستويات ممتازة خلال كأس العالم ما جعله مرشحا للانتقال من شتوتجارت إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 25, 2018