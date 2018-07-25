  • الأربعاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الفيفا يكشف عن الهدف الأفضل بمونديال روسيا

الفيفا يكشف عن الهدف الأفضل بمونديال روسيا

الفيفا يكشف عن الهدف الأفضل بمونديال روسيا
نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الأربعاء، عن الهدف الأفضل في كأس العام الذي أقيم بروسيا خلال العام الجاري.

وتم اختيار هدف بنجامين بافارد مدافع منتخب فرنسا في شباك الأرجنتنين ضمن مباريات دور الـ16 في كأس العالم روسيا 2018 “ الأفضل ” في البطولة.

يجدر الإشارة إلى أن بافارد قدم مستويات ممتازة خلال كأس العالم ما جعله مرشحا للانتقال من شتوتجارت إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *