بمناسبة مرور 20 عامًا.. كلية ابن رشد بأبها تفتح باب القبول في برنامج ماجستير

علي القحطاني(صدى):

بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، قررت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها فتح باب القبول في برنامج ماجستير إدارة الأعمال عبر بوابة الكلية الإلكترونية.

كما ستقدم الكلية، منح دراسية جزئية تصل إلى 50% لمرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل 1439/ 1440 هـ للطلاب والطالبات.

ومن جانبه، أكد عميد كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، الدكتور علي مفرح سرحان، أن الكلية حريصة على فتح برامج متعددة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وأضاف عميد كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، أن الكلية تتميز بجودة المناهج، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس من أجل تميز خرّيجيها في سوق العمل، لافتا إلى توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل.