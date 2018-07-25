مدينة الملك سعود الطبية: وظائف إدارية وصحية شاغرة بالرياض
كشفت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية وصحية، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأوضحت ” المدينة الطبية ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء ومستمر حتى تاريخ 22 أغسطس القادم، مؤكدة على أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أخصائي التغذية السريرية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، أخصائي التعليم الصحي المعتمد: درجة البكالوريوس في (التثقيف الصحي، تعزيز الصحة).
وبيّنت ” المدينة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط هنــــا .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 43 دقيقة
عندما تكون لاعب على رقعة ” الشطرنج ” يجب أن تعلم كل قطعة عسكرية كيف تتحرك مثل ” الطابية الرخ أو القلعة الدبابة – تحرك الحصان حرف إل أفقى ورأسى إف 16 – الفيل المدفعية – العسكرى الذى يضحى من أجل الأخرين – الوزير صاحب الرأى والمشورة جسور يضرب فى كل الإتجاهات – الملك لاحول ولاقوة منتظر الموت أو الخنق , عموما لكى تستطيع الفوز يجب أن يكون عندك ثقافة وعلم فى مجال علم النفس والمنطق والفلسفة لكى تعرف نقاط القوة والضعف لدى خصمك . ” الزبدة ” الطبيب والممرض والفنى بالمستشفى العسكرى لدية معلوات دقيقة عن ” الخصم أو الجانب الأخر ” .