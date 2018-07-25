مدينة الملك سعود الطبية: وظائف إدارية وصحية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية وصحية، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأوضحت ” المدينة الطبية ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء ومستمر حتى تاريخ 22 أغسطس القادم، مؤكدة على أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أخصائي التغذية السريرية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، أخصائي التعليم الصحي المعتمد: درجة البكالوريوس في (التثقيف الصحي، تعزيز الصحة).

وبيّنت ” المدينة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط هنــــا .