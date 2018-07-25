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مدينة الملك سعود الطبية: وظائف إدارية وصحية شاغرة بالرياض

مدينة الملك سعود الطبية: وظائف إدارية وصحية شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية وصحية، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأوضحت ” المدينة الطبية ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء ومستمر حتى تاريخ 22 أغسطس القادم، مؤكدة على أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أخصائي التغذية السريرية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، أخصائي التعليم الصحي المعتمد: درجة البكالوريوس في (التثقيف الصحي، تعزيز الصحة).

وبيّنت ” المدينة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط هنــــا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 43 دقيقة

عندما تكون لاعب على رقعة ” الشطرنج ” يجب أن تعلم كل قطعة عسكرية كيف تتحرك مثل ” الطابية الرخ أو القلعة الدبابة – تحرك الحصان حرف إل أفقى ورأسى إف 16 – الفيل المدفعية – العسكرى الذى يضحى من أجل الأخرين – الوزير صاحب الرأى والمشورة جسور يضرب فى كل الإتجاهات – الملك لاحول ولاقوة منتظر الموت أو الخنق , عموما لكى تستطيع الفوز يجب أن يكون عندك ثقافة وعلم فى مجال علم النفس والمنطق والفلسفة لكى تعرف نقاط القوة والضعف لدى خصمك . ” الزبدة ” الطبيب والممرض والفنى بالمستشفى العسكرى لدية معلوات دقيقة عن ” الخصم أو الجانب الأخر ” .

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